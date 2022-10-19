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Постановление Совмина о новой системе регулирования цен в Беларуси

Правительством подписано постановление о новой системе регулирования цен. Такое поручение было дано Президентом: до 20 октября определить справедливую формулу ценообразования на товары и услуги.

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