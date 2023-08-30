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Токио начал сброс очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима-1" - можно ли будет покупать японскую рыбу
Япония начала медленный сброс очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима" вопреки акциям протеста. Более миллиона тонн жидкости попадет в Тихий океан.
Поставит ли подобное решение крест на поставках японских морепродуктов? И почему Китай настаивает на том, чтобы Токио отказался от сброса? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
Громкий сброс: соседи Японии взволнованы. Почему появилось много разговоров о веществе под названием тритий? Какие тайны хранит в себе океан? И все ли секреты можно спрятать в его бесконечной глубине?
Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой". Здравствуйте.
Японские специалисты начали сброс в Тихий океан воды, которой ранее охлаждались реакторы аварийной АЭС "Фукусима-1". Причина проста: место для хранения радиоактивной жидкости в резервуарах заканчивается. А потому к обитателям самого большого по площади и глубине океана на Земле планируют отправить более миллиона тонн той самой воды. Первая часть уже поступает в океан по трубам на расстоянии одного километра от станции. При этом период сброса всей воды составит около 30 лет. Приступили к "разбавлению океана" японские власти вопреки активным демонстрациям внутри страны и за ее пределами. К слову, протестовать начали еще накануне в Сеуле.
Акции в Сеуле продолжились и в день, когда Токио приступил к сбросу. Группа людей устроила демонстрацию перед посольством Японии.
У нас есть только одно требование. Есть логический способ решения проблемы, но правительства Японии и Южной Кореи проигнорировали голоса людей и начали сбрасывать радиоактивную воду. Это проблематично и противоречит демократии.
На пляже возле разрушенной цунами атомной электростанции протестовали японские демонстранты.
Понять и отпустить? Ни в коем случае. Даже сейчас многие люди в этой префектуре против сброса радиоактивной воды. Поэтому когда человек говорит вам в одностороннем порядке: "Мы выпустим воду сегодня", нет, я не могу этого простить.
Десятки недовольных вышли на улицы Токио.
В конце концов, я думаю, что это было выдвинуто на основе различных политических предпосылок, а не ради жителей Фукусимы. В результате, я думаю, что это решение не учитывает людей, рыбаков.
По данным агентства Kyodo, без малого 90 % жителей Японии ожидают негативных последствий для экономики страны после сброса воды в океан. Настаивает на том, чтобы Токио отказался от сброса радиоактивной воды Китай. В МИД страны отметили, что Тихий океан - это "не канализация". И если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности ее сливать. А если она небезопасна, производить слив тем более не надо.
Такой акт приведет к непредсказуемым последствиям. Ущерб и вред глобальной морской среде, еще больше усугубляют риски для безопасности японских продуктов питания, сельскохозяйственной и водной продукции. Китайское правительство всегда ставит народ превыше всего и примет необходимые меры, чтобы защитить продовольственную безопасность и здоровье населения.
Соседи Японии встревожены угрозой радиоактивного загрязнения Мирового океана. Главное таможенное управление КНР полностью запретило импорт морепродуктов из Японии с 24 августа. Южная Корея также продлила запрет на импорт японских морепродуктов из восьми префектур, включая Фукусиму. По сообщениям Россельхознадзора, усиливают радиологический контроль уловов и российские специалисты. Тем не менее МАГАТЭ посчитала выброс радиоактивной воды допустимым, на месте работают эксперты организации, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности. Эксперты сходятся во мнении, что реально оценить последствия можно будет только после сброса. Тогда и придется задаться вопросом, кто проживает на дне океана?
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