Япония начала медленный сброс очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима" вопреки акциям протеста. Более миллиона тонн жидкости попадет в Тихий океан.

Поставит ли подобное решение крест на поставках японских морепродуктов? И почему Китай настаивает на том, чтобы Токио отказался от сброса? Подробности в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Громкий сброс: соседи Японии взволнованы. Почему появилось много разговоров о веществе под названием тритий? Какие тайны хранит в себе океан? И все ли секреты можно спрятать в его бесконечной глубине?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой". Здравствуйте.

Японские специалисты начали сброс в Тихий океан воды, которой ранее охлаждались реакторы аварийной АЭС "Фукусима-1". Причина проста: место для хранения радиоактивной жидкости в резервуарах заканчивается. А потому к обитателям самого большого по площади и глубине океана на Земле планируют отправить более миллиона тонн той самой воды. Первая часть уже поступает в океан по трубам на расстоянии одного километра от станции. При этом период сброса всей воды составит около 30 лет. Приступили к "разбавлению океана" японские власти вопреки активным демонстрациям внутри страны и за ее пределами. К слову, протестовать начали еще накануне в Сеуле.

Акции в Сеуле продолжились и в день, когда Токио приступил к сбросу. Группа людей устроила демонстрацию перед посольством Японии.





У нас есть только одно требование. Есть логический способ решения проблемы, но правительства Японии и Южной Кореи проигнорировали голоса людей и начали сбрасывать радиоактивную воду. Это проблематично и противоречит демократии. Ким Бен Хек, организатор акции протеста

На пляже возле разрушенной цунами атомной электростанции протестовали японские демонстранты.

Понять и отпустить? Ни в коем случае. Даже сейчас многие люди в этой префектуре против сброса радиоактивной воды. Поэтому когда человек говорит вам в одностороннем порядке: "Мы выпустим воду сегодня", нет, я не могу этого простить. Хироши Нагасава, организатор акции протеста

Десятки недовольных вышли на улицы Токио.





В конце концов, я думаю, что это было выдвинуто на основе различных политических предпосылок, а не ради жителей Фукусимы. В результате, я думаю, что это решение не учитывает людей, рыбаков. Теруми Катаока, протестующая

По данным агентства Kyodo, без малого 90 % жителей Японии ожидают негативных последствий для экономики страны после сброса воды в океан. Настаивает на том, чтобы Токио отказался от сброса радиоактивной воды Китай. В МИД страны отметили, что Тихий океан - это "не канализация". И если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности ее сливать. А если она небезопасна, производить слив тем более не надо.

Такой акт приведет к непредсказуемым последствиям. Ущерб и вред глобальной морской среде, еще больше усугубляют риски для безопасности японских продуктов питания, сельскохозяйственной и водной продукции. Китайское правительство всегда ставит народ превыше всего и примет необходимые меры, чтобы защитить продовольственную безопасность и здоровье населения. Шу Цзюэтин, официальный представитель Министерства коммерции КНР