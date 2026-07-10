Поставки денег и оружия Украине не прекратятся, уверен эксперт

Для Запада прекращение поставок оружия Украине равносильно проигрышу в противостоянии с Россией. Именно поэтому, по мнению экспертов, финансирование не только продолжится, но и будет расти.

Айк Айвазян, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" (Армения): "Украинский фронт - это основной фронт, там решается все. Там решается судьба однополярного мира, которому сегодня Россия бросила вызов. Поэтому я не думаю, что кто-то будет уменьшать поставки оружия и объемы финансирования в Украину. Напротив, их будут увеличивать. Просто все это будут перекладывать на плечи европейцев. То есть основным поставщиком оружия и финансирования будет Европа, однако 90 % - это будет американское оружие. Сам Дональд Трамп сказал, что если вы увеличите расходы до 5 %, то мы увеличим поставки американского оружия в Европу. И тем самым то же оружие уже будет отправлено в Украину".