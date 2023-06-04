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Поставки технологического оборудования, производство электромобилей в Беларуси - Червяков рассказал, о чем договорились в Китае
На неделе белорусская делегация во главе с министром экономики побывала в Китае. И судя по заявлениям, переговоры получились содержательными. Несколько часов назад наша делегация вернулась из Поднебесной. А наша съемочная группа буквально у трапа самолета расспросила правительство, о чем говорили и договаривались.
Решены вопросы по организации механизмов поставки технологического оборудования в Республику Беларусь для модернизации наших предприятий. Достигнуты договоренности по развитию электротранспорта, ряд компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей. Мы расширили список продуктов питания для поставки. В первую очередь речь идет о мясной продукции, мясных консервов из птицы и колбасных изделий. Очень важно, что мы договорились об увеличении в четыре раза количества разрешений (так называемых дозволов) для нашего автотранспорта для перевозки грузов в Китай. Продолжится финансирование и строительство Белорусско-китайского парка. Очень важно, чтобы синхронно развивалась как промышленная зона парка, так и жилье, социальная сфера.
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