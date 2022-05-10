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Поставки вооружения и военной техники для белорусской армии должны опираться на отечественного производителя
При формировании государственного оборонного заказа Беларусь должна опираться на отечественного производителя. Это требование Александра Лукашенко.
Государственный оборонный заказ - 2022
Сегодня во Дворце Независимости рассмотрели ключевые вопросы обороноспособности: поставки вооружения и военной техники для белорусской армии. Их регламентирует оборонный заказ государства. Эта тема постоянно в поле зрения Президента. Сегодня пристальное внимание к этим вопросам продиктовано геополитической ситуацией. Оборона и безопасность страны должны быть обеспечены на самом высоком уровне. Более того, обороноспособность нужно постоянно совершенствовать, убежден Президент. Лишь в таком случае никакие внешние вызовы не смогут застать Беларусь врасплох.
Вопрос, который мы планируем рассмотреть, выносится на подобное совещание не впервые. В конце прошлого года или в начале этого мы подходили к этой проблеме. Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И опять же абсолютно откровенно: военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны с учетом уроков войны определиться, какая война будет в Беларуси, если не дай бог, и какое оружие нам нужно будет для нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну. Как мне докладывает в очередной раз министр обороны, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: с позиции сегодняшнего дня тот разговор о вооружении в белорусской армии, о ее численности и о том, как воевать будем - подходы изменились? Да, изменились, иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы сегодня должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год.
Технологические возможности и научный потенциал позволяют Беларуси создавать фактически любые образцы военной техники: от передовой электроники до ракетных двигателей. Собственные разработки - это одна из основ Военной доктрины страны. Она сохраняет оборонительный характер. Но при нынешней обстановке на внешнем контуре Беларусь должна предусмотреть все возможные вызовы. Президент подчеркивает: наша страна не собирается ни на кого нападать, но защитить свою землю в случае угрозы - наш долг!
Мы должны объективно видеть то, что происходит на территории Беларуси и вокруг, потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации. К слову, мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. Фейки и рассуждения, предположения появляются разные - мы это не скрываем, журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ и проводят масштабные учения. Я не скрывал никогда и не скрываю, что министру обороны, Генштабу поставлена задача - мы должны предусмотреть все. Во-первых, мы должны видеть все, как вы говорите, что на сопределе происходит. Пограничники очень много информации дают, Комитет госбезопасности, да и военные видят, что происходит. Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох. Урок прошлой войны. Мы не агрессоры, мы ни на кого не собираемся наступать, но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро, надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники. Я говорю это откровенно, чтобы они понимали и реагировали.
Развитие и оснащение белорусской армии должно соответствовать уровню потенциальных угроз. Только войска, которые обладают эффективным и современным оружием, топливом и продовольствием, способны решать поставленные задачи, уверен Президент. Происходящее в Украине это показывает наглядно. В Генштабе заверяют: ситуацию на границе с юга и запада мониторят тщательно. Второстепенных вопросов сегодня нет.
США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственных границ Республики Беларусь. Созданная группировка за последние 6 месяцев выросла более чем в 2 раза как в количественном, так и в качественном отношении. Исходя из этого, в Вооруженных Силах Республики Беларусь выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное, северо-западное операционное направление выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование. На южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции и сил специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Республики Беларусь на южном направлении.
Вопросы обороноспособности на контроле Президента
Вопросы обороноспособности Президент всегда держит на контроле. Нынешнее совещание - лишь очередная сверка часов для всех, кто причастен к выполнению этих задач. Держать руку на пульсе сегодня вынуждает российско-украинский конфликт, ситуация на западных и южных границах нашей страны. Беларусь не заинтересована в нагнетании обстановки, подчеркивает Александр Лукашенко. Наша страна лишь следует логике: предупрежден - значит, вооружен.
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