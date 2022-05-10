Поставки вооружения и военной техники для белорусской армии должны опираться на отечественного производителя

Мы должны объективно видеть то, что происходит на территории Беларуси и вокруг, потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации. К слову, мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. Фейки и рассуждения, предположения появляются разные - мы это не скрываем, журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ и проводят масштабные учения. Я не скрывал никогда и не скрываю, что министру обороны, Генштабу поставлена задача - мы должны предусмотреть все. Во-первых, мы должны видеть все, как вы говорите, что на сопределе происходит. Пограничники очень много информации дают, Комитет госбезопасности, да и военные видят, что происходит. Разведка должна работать. Нас никто не должен застать врасплох. Урок прошлой войны. Мы не агрессоры, мы ни на кого не собираемся наступать, но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро, надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники. Я говорю это откровенно, чтобы они понимали и реагировали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь