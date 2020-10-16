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Постели для коров и жилетки для телят. Какой эффект дают такие эксперименты?

К развитию АПК, который кормит страну, в Беларуси всегда было особое внимание. Здесь важно и соблюдение технологий, и применение передовых разработок. Например, на предприятии в Пинске начали выпускать постели для коров. На специальных матах животные чувствуют себя комфортнее и дают больше молока. А под Витебском коров одевают в жилетки. Какой эффект дают такие эксперименты - узнаем в следующем сюжете.

Постели для коров придумали в Пинске

На сельхозпредприятии "Батчи" постели на ферме использовали впервые: решили попробовать в качестве эксперимента. И уже почувствовали разницу. По словам зоотехников, животные стали реже болеть. А еще в стойла теперь можно класть меньше соломы.

Маты начали выпускать на предприятии в Пинске. Небольшой завод занимается переработкой автомобильных покрышек. Поэтому главным сырьем для новой продукции стала резиновая крошка.

Старые покрышки перерабатывают в два этапа. Сначала их рвут на так называемые чипсы. Затем удаляют металл. А уже потом измельчают в крошку на несколько видов фракций.

Такой материал по плотности соответствует грунту. Поэтому животные чувствуют себя, почти как на пастбище. Крошкой набивают плотные мешки, а после укрывают плотным износостойким покрытием. На заводе гарантируют: маты отлично прослужат как минимум три года.
В первую очередь технологию придумали для того, чтобы защитить животное от холода. От комфорта буренок напрямую зависят надои. Исследования показали: коровы, которые спят на матах, в сутки дают на три литра молока больше.

Теплые костюмы для телят

А под Витебском животных начали одевать в жилетки. Прочная водоотталкивающая ткань в комбинации с утеплителем защищают от холода телят, которые только-только появились на свет. Попоны актуальны только в сильный мороз. Костюмы не только держат тепло, но и защищают от сквозняков.

Резиновые постели для животных еще проходят апробацию. Но новинкой уже заинтересовались многие хозяйства. Товаром на предприятии готовы обеспечить всех желающих. Мощности позволяют.

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