Посткоронавирусная экономика в Старом Свете в проекте "Понятная политика" 1 июня

Разъединенная Европа. Каким будет Старый Свет после коронавируса? Почему между Берлином, Парижем и остальной Европой возникла пропасть в 500 миллиардов евро? Итальянская мафия, польские протесты и тайны брюссельского парламента - что будет дальше с европейской семьей? Посткоронавирусная экономика в Старом Свете. Будет ли Европа вновь единой? Завтра после "Панорамы" разберемся в "Понятной политике".