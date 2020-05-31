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Посткоронавирусная экономика в Старом Свете в проекте "Понятная политика" 1 июня

Разъединенная Европа. Каким будет Старый Свет после коронавируса? Почему между Берлином, Парижем и остальной Европой возникла пропасть в 500 миллиардов евро? Итальянская мафия, польские протесты и тайны брюссельского парламента - что будет дальше с европейской семьей? Посткоронавирусная экономика в Старом Свете. Будет ли Европа вновь единой? Завтра после "Панорамы" разберемся в "Понятной политике".

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