Постковидный синдром проявляется примерно у 20 % переболевших COVID-19

Около 20 % переболевших коронавирусной инфекцией сталкиваются с так называемым постковидным синдромом. Это комплекс симптомов, которые проявляются уже после выздоровления. Среди распространенных - нарушение сердечного ритма, слабость, изменения обоняния. Встречаются нарушения чувствительности кожных покровов, раздражительность, повышенная потливость. Через сколько может проявиться синдром и когда исчезнет, врачи затрудняются ответить, все зависит от организма пациента.

