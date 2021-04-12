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Постковидный синдром проявляется примерно у 20 % переболевших COVID-19

Около 20 % переболевших коронавирусной инфекцией сталкиваются с так называемым постковидным синдромом. Это комплекс симптомов, которые проявляются уже после выздоровления. Среди распространенных - нарушение сердечного ритма, слабость, изменения обоняния. Встречаются нарушения чувствительности кожных покровов, раздражительность, повышенная потливость. Через сколько может проявиться синдром и когда исчезнет, врачи затрудняются ответить, все зависит от организма пациента.

Сейчас исследованием неврологического постковидного синдрома занимаются иммунологи, инфекционисты и неврологи.

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