3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Постковидный синдром проявляется примерно у 20 % переболевших COVID-19
Около 20 % переболевших коронавирусной инфекцией сталкиваются с так называемым постковидным синдромом. Это комплекс симптомов, которые проявляются уже после выздоровления. Среди распространенных - нарушение сердечного ритма, слабость, изменения обоняния. Встречаются нарушения чувствительности кожных покровов, раздражительность, повышенная потливость. Через сколько может проявиться синдром и когда исчезнет, врачи затрудняются ответить, все зависит от организма пациента.
Сейчас исследованием неврологического постковидного синдрома занимаются иммунологи, инфекционисты и неврологи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП