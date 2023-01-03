Постоянная усталость и резкие перепады настроения могут говорить о дефиците витаминов

Постоянная усталость и резкие перепады настроения могут быть связаны с дефицитом витамина В12 в организме. Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко. Слова врача публикует sb.by.

Витамин В12 участвует в синтезе серотонина и дофамина - основных нейромедиаторов удовольствия."Серотонин и дофамин участвуют в передаче нервных импульсов и отвечают в том числе за наше настроение. Поэтому при нехватке витамина В12 нарушается восполняемость нейромедиаторов, в результате чего замедляется проводимость по нервным импульсам. Отсюда постоянная усталость и плохое настроение", - отметила Татьяна Шаповаленко.

