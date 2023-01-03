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Постоянная усталость и резкие перепады настроения могут говорить о дефиците витаминов
Факт
Постоянная усталость и резкие перепады настроения могут быть связаны с дефицитом витамина В12 в организме. Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко. Слова врача публикует sb.by.
Витамин В12 участвует в синтезе серотонина и дофамина - основных нейромедиаторов удовольствия."Серотонин и дофамин участвуют в передаче нервных импульсов и отвечают в том числе за наше настроение. Поэтому при нехватке витамина В12 нарушается восполняемость нейромедиаторов, в результате чего замедляется проводимость по нервным импульсам. Отсюда постоянная усталость и плохое настроение", - отметила Татьяна Шаповаленко.
Из-за чего возникает дефицит В12
Доктор сообщила, что дефицит витамина В12 может возникать из-за неправильного питания, плохого усвоения питательных веществ, кишечных инфекций и приема определенных лекарств. "Например, при наличии гастрита плохо всасываются витамины группы В. Если у пациента подтвержден такой диагноз, как атрофический гастрит, сразу можно сказать, что у него есть дефицит витамина В12", - рассказала врач.
Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, птице, субпродуктах, яйцах и морепродуктах.
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