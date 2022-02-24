Постпред Беларуси при ОБСЕ: Переговоры по деэсклации ситуации могли бы состояться в Минске

О том, что переговоры по деэсклации ситуации могли бы состояться в Минске, сегодня с трибуны Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред Беларуси при организации Андрей Дапкюнас. Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других. Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.