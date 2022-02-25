3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Постпред Беларуси при ОБСЕ: События в Украине стали следствием безрассудной политики Запада
Накануне на внеочередном заседании Постоянного совета ОБСЕ белорусская делегация предложила немедленно начать переговоры, чтобы предотвратить кровопролитие. Их местом может стать Минск.
Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием подобной безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других. Это привело к стремительному росту напряженности в Восточно-Европейском регионе, деградации создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, обесцениванию международных договоров и соглашений. Чтобы остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. Такие переговоры могли бы состояться в Минске. Путь переговоров в нашем понимании - единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов