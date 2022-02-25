Постпред Беларуси при ОБСЕ: События в Украине стали следствием безрассудной политики Запада

Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием подобной безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других. Это привело к стремительному росту напряженности в Восточно-Европейском регионе, деградации создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, обесцениванию международных договоров и соглашений. Чтобы остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. Такие переговоры могли бы состояться в Минске. Путь переговоров в нашем понимании - единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами.

Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ