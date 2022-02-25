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Постпред Беларуси при ОБСЕ: События в Украине стали следствием безрассудной политики Запада

Накануне на внеочередном заседании Постоянного совета ОБСЕ белорусская делегация предложила немедленно начать переговоры, чтобы предотвратить кровопролитие. Их местом может стать Минск.



Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием подобной безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других. Это привело к стремительному росту напряженности в Восточно-Европейском регионе, деградации создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, обесцениванию международных договоров и соглашений. Чтобы остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров. Такие переговоры могли бы состояться в Минске. Путь переговоров в нашем понимании - единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами.
Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ


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