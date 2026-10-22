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Пострадавшего в Брянской области белоруса готовят к транспортировке на родину

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Утром 22 октября в Брянской области России в результате попадания БПЛА в фуру пострадал белорус. Мужчина госпитализирован в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы.

Угрозы жизни нет. Представитель департамента здравоохранения Брянской области сообщила, что российские медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

"У него осколочное ранение плеча, осколок удален. Пациент в стабильном состоянии, в сознании. С Гомельской областью решается вопрос о транспортировке мужчины в Республику Беларусь", - добавила она.

Разделы:

ОбществоПроисшествия

Теги:

дроныБрянская область

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