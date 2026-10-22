Пострадавшего в Брянской области белоруса готовят к транспортировке на родину

Утром 22 октября в Брянской области России в результате попадания БПЛА в фуру пострадал белорус. Мужчина госпитализирован в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы.

Угрозы жизни нет. Представитель департамента здравоохранения Брянской области сообщила, что российские медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

"У него осколочное ранение плеча, осколок удален. Пациент в стабильном состоянии, в сознании. С Гомельской областью решается вопрос о транспортировке мужчины в Республику Беларусь", - добавила она.