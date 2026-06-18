Пострадавшие при атаке в Брянской области продолжат лечение на родине

Пострадавшие от БПЛА под Брянском уже в Беларуси. На родину их доставили автомобильным транспортом. Дорогу они перенесли благополучно. Это 2 пациента в тяжелом состоянии - 1 ребенок и 1 взрослый, а также 4 человека в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые.

В РНПЦ детской хирургии привезли 5 пострадавших, 1 из них в тяжелом состоянии. Врачи быстро взяли все в свои руки и уже направили на обследование и в реанимацию ребят.

Напомним, что эвакуация белорусских граждан началась с самого утра, как только позволила обстановка и состояние здоровья ребят.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"В ДХЦ будет доставлено 5 детей. По поводу самого тяжелого из них, который сейчас подключен к аппарату ИВЛ, будет проведен консилиум. Его переводят в отделение анестезиологии и реаниматологии, где будет оказываться вся необходимая помощь. Для остальных детей также запланированы диагностические манипуляции, они начнутся в самое ближайшее время".