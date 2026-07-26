Пострадавшие при ДТП в Батуми белорусы продолжают оставаться в медучреждениях Грузии

Пострадавшие при ДТП в Батуми белорусы, в том числе несовершеннолетние, остаются в больницах. Грузинская сторона оказывает им всю необходимую медицинскую помощь, заявили в МИД нашей страны.



Посольство Беларуси в Грузии поддерживает связь с пострадавшими и их родственниками.

Белорусский консул непосредственно в Батуми обеспечивает необходимое консульское сопровождение и координирует взаимодействие с семьями погибших.





Напомним, накануне в Батуми микроавтобус, который перевозил белорусских туристов из аэропорта в гостиницу, столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами ДТП стали женщина 83-го года рождения и мужчина 63-го года. Еще 12 человек с травмами средней и легкой степени тяжести были доставлены в батумские больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.