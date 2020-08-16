Чем обернулись беспорядки в ночь с 9 на 10 августа стало ясно уже на следующее утро. Множество пострадавших, и никто не отрицает, что жизнь людей - это главное. Давайте вернемся еще раз к сегодняшнему митингу, который прошел у Дома правительства и послушаем, что говорил, обращаясь к людям, сотрудник ОМОНа. Еще один очень важный момент, который протестующая сторона вместе с независимой прессой просто не хочет замечать. Просто не укладывается в голове, когда правоохранителей таранят автомобилями. Вот пример: это улица Притыцкого. Сбив правоохранителей, водитель быстро уезжает. Авто потом нашли в Минском районе.



А вот еще один таран, попавший на записи камер. Водитель на белом БМВ отправил на больничную койку сразу пять милиционеров. Позже он попытается скрыть орудие своего преступления в воде. И все это не единичные случаи. К сожалению, пострадавших от беспорядков хватает. И со стороны митингующих, и со стороны правоохранителей. И мы рассказывали вам эти истории. Однозначно одно: нельзя доводить ситуацию до столкновений. Это путь к хаосу и новым жертвам.

