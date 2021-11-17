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Пострадавшим беженцам врачи Беларуси оказывают необходимую медицинская помощь
Пострадавшим от «европейской гуманности» беженцам оказывается вся необходимая медицинская помощь. После вчерашних атак из водометов и слезоточивым газом много пострадавших, но не все из них обращались к медикам. В областную детскую больницу Гродно без сознания поступил мальчик Осман Карим 2011 года рождения. Ребенка нашли в приграничной зоне с переохлаждением. Температура тела была 34,7. Медики оказали мальчику всю необходимую помощь. Его осмотрели педиатры, хирурги, неврологи. Провели инфузионную терапию, согрели, переодели и накормили. На данный момент его состояние удовлетворительное. Также бригада скорой помощи доставила еще одну семью. Она из Ирака - мама с двумя детьми - одному четыре месяца, второму один год и 9 месяцев.
Двое малышей поступали в понедельник к нам вместе с мамой с признаками ОРИ. Доставлены бригадой скорой с приграничной зоны. У малыша, который у меня на руках, острая форма респираторной инфекции была, в настоящее время он в удовлетворительном состоянии. Младший ребенок в возрасте 4 месяцев поступал в состоянии средней степени тяжести с клиникой острого обструктивного бронхита. Динамика положительная. Но он еще нуждается в лечении несколько дней.
Также накануне вечером привезли еще одного ребенка. Гражданин Ирака 2019 года рождения поступил вместе с мамой с признаками инфекционного заболевания с высокой температурой - 38 - и острого гастроэнтерита. На данный момент он еще нуждается в лечении, находится под наблюдением специалистов. В настоящее время в больнице находится 4 ребенка.
В Гродненской больнице скорой медпомощи находятся два молодых человека, гражданина Ирака. Один из них - 23 лет, был доставлен 13 ноября с диагнозом "общее переохлаждение и двусторонняя пневмония". Сейчас он находится в реанимации - состояние расценивается как тяжелое, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Молодой человек получает всю необходимую помощь.
Второй мужчина, ему 21 год, был доставлен сегодня в приемное отделение с диагнозом мочекаменная болезнь с признаками острого пиелонефрита. Сейчас состояние парня оценивается как средней степени тяжести. Он также получает всю необходимую помощь.
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