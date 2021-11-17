Пострадавшим беженцам врачи Беларуси оказывают необходимую медицинская помощь

Двое малышей поступали в понедельник к нам вместе с мамой с признаками ОРИ. Доставлены бригадой скорой с приграничной зоны. У малыша, который у меня на руках, острая форма респираторной инфекции была, в настоящее время он в удовлетворительном состоянии. Младший ребенок в возрасте 4 месяцев поступал в состоянии средней степени тяжести с клиникой острого обструктивного бронхита. Динамика положительная. Но он еще нуждается в лечении несколько дней.

Лариса Васильченко, заместитель главврача Гродненской областной детской клинической больницы