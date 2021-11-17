ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Пострадавшим беженцам врачи Беларуси оказывают необходимую медицинская помощь

Пострадавшим от «европейской гуманности» беженцам оказывается вся необходимая медицинская помощь. После вчерашних атак из водометов и слезоточивым газом много пострадавших, но не все из них обращались к медикам. В областную детскую больницу Гродно без сознания поступил мальчик Осман Карим 2011 года рождения. Ребенка нашли в приграничной зоне с переохлаждением. Температура тела была 34,7. Медики оказали мальчику всю необходимую помощь. Его осмотрели педиатры, хирурги, неврологи. Провели инфузионную терапию, согрели, переодели и накормили. На данный момент его состояние удовлетворительное. Также бригада скорой помощи доставила еще одну семью. Она из Ирака - мама с двумя детьми - одному четыре месяца, второму один год и 9 месяцев.


Двое малышей поступали в понедельник к нам вместе с мамой с признаками ОРИ. Доставлены бригадой скорой с приграничной зоны. У малыша, который у меня на руках, острая форма респираторной инфекции была, в настоящее время он в удовлетворительном состоянии. Младший ребенок в возрасте 4 месяцев поступал в состоянии средней степени тяжести с клиникой острого обструктивного бронхита. Динамика положительная. Но он еще нуждается в лечении несколько дней.
Лариса Васильченко, заместитель главврача Гродненской областной детской клинической больницы


Также накануне вечером привезли еще одного ребенка. Гражданин Ирака 2019 года рождения поступил вместе с мамой с признаками инфекционного заболевания с высокой температурой - 38 - и острого гастроэнтерита. На данный момент он еще нуждается в лечении, находится под наблюдением специалистов. В настоящее время в больнице находится 4 ребенка.

В Гродненской больнице скорой медпомощи находятся два молодых человека, гражданина Ирака. Один из них - 23 лет, был доставлен 13 ноября с диагнозом "общее переохлаждение и двусторонняя пневмония". Сейчас он находится в реанимации - состояние расценивается как тяжелое, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Молодой человек получает всю необходимую помощь.



Второй мужчина, ему 21 год, был доставлен сегодня в приемное отделение с диагнозом мочекаменная болезнь с признаками острого пиелонефрита. Сейчас состояние парня оценивается как средней степени тяжести. Он также получает всю необходимую помощь.
Сергей Войтушко, заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медпомощи г. Гродно


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все