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Пострадавший на пожаре 12-летний мальчик экстренно доставлен в Минск
12-летний мальчик, который пострадал на пожаре в Мядельском районе, экстренно доставлен в Минск на вертолете МЧС в сопровождении медиков. Школьник, который спас из огня брата, в тяжелом состоянии, у него термические ожоги 50 процентов тела. Мальчика передали врачам Республиканского ожогового центра.
Травмы подросток получил еще накануне - во время пожара. Деревянный жилой дом в деревне Сидоровичи горел открытым пламенем. Родителей дома не было. Соседи вызвали спасателей. Еще до их прибытия старший брат спас младшего. Возгорание оперативно ликвидировали. Причина происшествия сейчас выясняется.
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