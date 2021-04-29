Пострадавший на пожаре 12-летний мальчик экстренно доставлен в Минск

12-летний мальчик, который пострадал на пожаре в Мядельском районе, экстренно доставлен в Минск на вертолете МЧС в сопровождении медиков. Школьник, который спас из огня брата, в тяжелом состоянии, у него термические ожоги 50 процентов тела. Мальчика передали врачам Республиканского ожогового центра.



Травмы подросток получил еще накануне - во время пожара. Деревянный жилой дом в деревне Сидоровичи горел открытым пламенем. Родителей дома не было. Соседи вызвали спасателей. Еще до их прибытия старший брат спас младшего. Возгорание оперативно ликвидировали. Причина происшествия сейчас выясняется.



