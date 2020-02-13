Пострадавший в ДТП под Псковом белорус находится в больнице

Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с ДТП в Псковской области, в котором пострадал наш соотечественник. Как сообщили представители комитета по здравоохранению, ранены двое - белорус и украинец. Они сейчас в больнице. Погибли 8 человек. Предположительно граждане Украины. По

факту аварии было возбуждено уголовное дело. Губернатором Псковской области ситуация взята на личный контроль.