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Пострадавший в ДТП под Псковом белорус находится в больнице

Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с ДТП в Псковской области, в котором пострадал наш соотечественник. Как сообщили представители комитета по здравоохранению, ранены двое - белорус и украинец. Они сейчас в больнице. Погибли 8 человек. Предположительно граждане Украины. По
факту аварии было возбуждено уголовное дело. Губернатором Псковской области ситуация взята на личный контроль.

В ДТП под Псковом погибли 8 украинцев

В лоб столкнулись микроавтобус и грузовик.

ДТП на трассе Р23, как сообщается, произошло в момент обгона

. По информации "Интерфакса", в микроавтобусе рабочие возвращались домой из города Санкт-Петербурга.

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