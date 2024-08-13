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Построить дом станет проще. Лукашенко изменил условия реализации населению деловой древесины

Построить дом станет проще. Лукашенко изменил условия реализации населению деловой древесины

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа подписал указ № 323, которым вносятся изменения в указ от 23 ноября 2020 года № 437 "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

Документом предоставляется право юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство и подчиненным Управлению делами Президента, осуществлять реализацию физическим лицам деловой древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов по ценам организаций-изготовителей для строительства или ремонта жилых домов и хозяйственных построек. Ранее, согласно указу № 437, такой механизм продажи был предусмотрен только для организаций Минлесхоза.

Установлено, что в случае освоения фонда облисполкомов или отсутствия в нем определенной породы круглых лесоматериалов Минлесхоз может приобретать вне биржевых торгов древесину из любых видов рубок для производства домокомплектов (сборных деревянных сооружений и изделий) с последующей их реализацией физическим лицам.

В целях удешевления для населения стоимости домокомплектов их цена рассчитывается с учетом использования дешевого сырья из фонда облисполкомов.

Также указом уточнены объемы реализации деловой древесины. Теперь это до 70 куб.м на каждый объект строительства или восстановления (ранее - в совокупности на все объекты) и до 10 куб.м для текущего ремонта один раз в пределах календарного года в совокупности на все объекты (ранее - по 10 куб.м на каждый объект - жилой дом, дачу, садовый дом).

Указ направлен на удовлетворение потребности граждан в древесном сырье по приемлемым ценам, стимулирование физических лиц к приобретению деревянных домокомплектов для строительства жилья и рациональное использование лесных ресурсов.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

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