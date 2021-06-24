"Ковидные" надбавки теперь не будут включаться в совокупный доход семьи при определении права на предоставление помощи. Это даст возможность большему количеству людей построить, реконструировать или приобрести жилье с господдержкой. Соответствующее постановление Совмина опубликовано накануне. В Беларуси усилена господдержка для медиков и соцработников, которые трудятся в условиях пандемии.