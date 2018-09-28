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После 23.00 продажа алкоголя в Минске разрешена только в барах, кафе и ресторанах

В Минске ограничат продажу алкоголя ночью. Уже с понедельника после 23 часов спиртное можно будет купить только в барах, кафе и ресторанах.

Решение затрагивает и слабоалкогольные напитки. Такие меры будут действовать один год.

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