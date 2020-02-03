2000 предложений по изменению КоАП внесли белорусы

От белорусов поступило уже около 2 тысяч предложений по изменению Кодекса об административных правонарушениях. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. В свою очередь объем корректировок от рабочей группы, которая состоит из специалистов политического штаба, парламентариев, юристов и ученых, превысил тысячу страниц. Сейчас все предложения внимательно изучаются. Задача - услышать каждого, максимально учесть предложения, которые, что называется, идут от жизни и обеспечить справедливое отношение к людям!



