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2000 предложений по изменению КоАП внесли белорусы

От белорусов поступило уже около 2 тысяч предложений по изменению Кодекса об административных правонарушениях. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. В свою очередь объем корректировок от рабочей группы, которая состоит из специалистов политического штаба, парламентариев, юристов и ученых, превысил тысячу страниц. Сейчас все предложения внимательно изучаются. Задача - услышать каждого, максимально учесть предложения, которые, что называется, идут от жизни и обеспечить справедливое отношение к людям!

География выездных приемов расширится

В своем первом большом интервью Игорь Сергеенко также рассказал о том, что Администрация Президента в этом году расширит практику региональных приемов граждан. В течение 2020 года посетят все 118 районов и все города областного подчинения. Ближайшие поездки - уже в феврале.

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