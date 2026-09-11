Посвящение Беларуси: Максим Фадеев спел в дуэте с Марго Зингман

О пережитой боли, непокоренной Хатыни, чистой душе и глазах-озерах - через национальные мотивы заслуженный деятель искусств России Максим Фадеев посвятил Беларуси песню.

Премьерный трек записан в дуэте с суперфиналисткой проекта "Фактор.BY. Дети" Марго Зингман. Осмысленная и глубокая интонация юной минчанки покорила известного композитора.

Трогательное музыкальное обращение к Беларуси уже доступно на всех стриминговых площадках. Живая премьера песни "Беларусь моя" состоится во время сольного концерта Максима Фадеева, который пройдет на "Минск-Арене" 26 сентября.

"Беларусь моя" - третья песня из цикла, посвященного 15 республикам. И вторая - в сотрудничестве с Марго Зингман. Напомним, именно с композицией Фадеева наша артистка представит Беларусь на международном конкурсе "Наше поколение" в ноябре.