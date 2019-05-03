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Посвящается пиару. Второй день выставки "СМІ ў Беларусі"
В Минске продолжает работу выставка "СМІ ў Беларусі". Второй день форума организаторы посвятили пиaру: это дискуссии и круглые столы, на которых участники обсуждают методики продвижения контента и подготовку кадров для медиасферы. Организаторы подготовили ряд интерактивных площадок и тематических конкурсов. Так, на стенде Белтелерадиокомпании сегодня все желающие смогли попробовать себя в роли комментатора. На выбор предлагались темы пляжного футбола, самбо, настольного тенниса, легкой атлетики - всего 15 видов спорта, которые будут представлены на II Европейских играх.
Планируется, что сегодня на форуме также назовут имена победителей Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая литера". Среди 330 работ будут определены лучшие в 23 номинациях.
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