Посвящение костела в Беларуси Святейшему Сердцу Иисуса состоялось в Будславе

Посвящение Минско-Могилевской митрополии, костела в Беларуси, Святейшему Сердцу Иисуса состоялось 6 июля в агрогородке Будслав Мядельского района по окончании святой мессы, которую возглавил апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, сообщает БЕЛТА.



В начале службы председатель Конференции католических епископов в Беларуси архиепископ митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский обратился к верующим, которые собрались в эти дни в Будславе, где проходит традиционный фест в честь Божьей Матери Будславской.



"Сегодня тот день, когда мы заново отдаем себя Святейшему Сердцу Христову, - сказал он. - В этом году костел повсеместно отмечает 125-летие посвящения всего человечества Святейшему Сердцу Иисуса, которое совершил Папа Лев XIII. По этому поводу в нашем костеле проходила молитвенная подготовка к сегодняшнему дню".



Как отметил митрополит Иосиф Станевский, с Божьего Сердца - этого источника жизни и святости - верующие безостановочно черпают силы для строительства цивилизации любви. Основной средой, где должна развиваться цивилизация любви, он обозначил семью. "Очень важно, чтобы как можно больше семей посвятили себя Его Святейшему Сердцу", - добавил архиепископ.



В начале службы председатель Конференции католических епископов в Беларуси также призвал помолиться за белорусский народ, "за то, чтобы мы и далее могли жить под солнечным и мирным небом". Он обратил внимание, что этот год для Беларуси особенный: он ознаменован 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Архиепископ добавил слова о важности быть свободными от греха.



"Говорят, что счастье само по себе не приходит, нужно выйти ему навстречу. Так и избавление (от греха. - Прим.БЕЛТА), - заметил митрополит. - Поэтому каждый из нас здесь присутствующих - тот, кто вышел навстречу, вышел в пилигримку своей жизни, своей веры, чтобы здесь, в Будславе, в нашем Национальном санктуарии встретиться через Марию с Иисусом Христом".



По информации интернет-портала Римско-католической церкви в Беларуси, 5 июля в Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской на общебелорусский фест прибыли 5 велосипедных и 19 пеших пилигримок из разных мест со всех диоцезий Беларуси. Наиболее продолжительным был путь пилигримок из Барановичей, участники которых преодолели за девять дней около 290 км. Причем одна из этих пилигримок в составе трех человек - священника и двух монашествующих - шла в формате Сантьяго, это значит все свои вещи пилигримы несли на себе. Самой многочисленной традиционно стала пилигримка из Минска - в этом году в ней приняли участие более трех сотен человек.



Для нунция Йозича нынешний Будславский фест стал последним в его служении в Беларуси: 28 июня Папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Грузии и Армении. Как сообщала ранее Апостольская нунциатура в Республике Беларусь, Анте Йозич продолжит свою дипломатическую миссию в Беларуси ориентировочно до конца сентября 2024 года.



