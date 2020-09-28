85 девочек и мальчиков, которые в этом году начали обучение, торжественно получили именные медали школьников и приняли участие в концертно-поздравительной программе, которую для них подготовили педагоги и старшие школьники. Одна из старейших школ столицы - четвертая - воспитала не одно поколение прекрасных выпускников, которые работой и талантом прославили и учебное заведение, и нашу страну в разных сферах жизни. Сейчас внимательный учительский взгляд направлен на этих учеников, как на продолжателей хороших созидательных традиций. Четвертая школа столицы имеет эстетический и музыкальный уклоны. Детей здесь обучают игре на 17-ти музыкальных инструментах. Одаренные ученики участвуют не только в школьных, но и городских концертах.

Впрочем, в четвертой школе учащимся предложат попробовать себя не только в музыкальном, но и в телевизионном искусстве. Почти 40 лет здесь работает школьный телецентр.



