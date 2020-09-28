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Посвящение в первоклассники в СШ № 4 Минска

Посвящение в первоклассники - этим праздником сегодня жили в средней школе № 4 Минска. Знаменитое учебное заведение в центре столицы традиционным торжеством поприветствовало своих новичков. Поздравления объединили первоклассников, их педагогов и старших учащихся. Каким получился праздник, что интересного ждет детей в их школьные будни - в репортаже Натальи Бордиловской (видео).


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