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Кандидат в президенты Франции Янник Жадо призвал Евросоюз срочно принять мигрантов

Находятся и в рядах европейских политиков люди со здравыми мыслями и взглядами. Потенциальный кандидат в президенты Франции евродепутат Янник Жадо призвал Евросоюз срочно принять мигрантов. Политик резко выступает против строительства стен и заграждений на границе, в частности, на польском рубеже.


Вы понимаете, что это всего 4 тысячи человек, которые никому не угрожают, наша безопасность не подвергается сомнению. Они не собираются нас захватывать, а мы позволяем им умирать в лесу, возводя колючие стены. 5 лет назад все были безучастны к речи Трампа о стене между США и Мексикой. Сегодня уже лидеры Европы говорят то же самое. Это просто возмущает.
Янник Жадо, депутат Европарламента (Франция)


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