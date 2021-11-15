Кандидат в президенты Франции Янник Жадо призвал Евросоюз срочно принять мигрантов

Вы понимаете, что это всего 4 тысячи человек, которые никому не угрожают, наша безопасность не подвергается сомнению. Они не собираются нас захватывать, а мы позволяем им умирать в лесу, возводя колючие стены. 5 лет назад все были безучастны к речи Трампа о стене между США и Мексикой. Сегодня уже лидеры Европы говорят то же самое. Это просто возмущает.

Янник Жадо, депутат Европарламента (Франция)