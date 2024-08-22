Потепление до +33°С обещают синоптики на выходных и в начале следующей недели

До плюс 33 градусов, кратковременные дожди и грозы прогнозируется в Беларуси 23-28 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В настоящее время в Беларуси комфортную погоду ограничивает облачность атмосферных фронтов. Но уже в эту пятницу власть над погодой перейдет к очагу высокого давления, который разгонит фронтальную облачность, и территория нашей страны окажется в зоне комфортной погоды и положительной температурной аномалии. В связи с этим до конца текущей недели существенных осадков в республике не ожидается. При этом ночь на пятницу еще будет довольно свежей", - рассказали в Белгидромете

В пятницу,

, погода будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, а по востоку - до плюс 15 градусов. Днем температура достигнет плюс 20-26 градусов.

По информации синоптиков, в предстоящие выходные в республику начнут поступать более теплые воздушные массы, температурный фон станет повышаться, и на середину дня в отдельных районах воздух прогреется до плюс 31-33 градусов.

В субботу,24 августа, прогнозируется преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 8 до плюс 15 градусов, а днем - от плюс 25 до плюс 31 градуса.

В воскресенье,25 августа, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 10-17 градусов, а днем - плюс 26-33 градуса.

Согласно предварительному прогнозу, в первую половину следующей рабочей недели в республике ожидается теплая погода с температурным фоном в основном на 2-8 градуса выше средних многолетних значений. При этом без осадков не обойдется. Ожидаемые дожди будут носить кратковременный характер, отмечаться локально и распределяться неравномерно по территории страны. В дневные часы при развитии кучево-дождевой облачности местами прогремят грозы.

В понедельник,26 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу и северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 12 до плюс 19 градусов, днем - от плюс 25 до плюс 32 градусов, а по юго-востоку - до плюс 34 градусов.

Во вторник,27 августа, местами по республике пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью будет плюс 12-19 градусов, днем - плюс 23-30 градусов, а в юго-восточных районах - до плюс 33 градусов.

В среду,28 августа, ночью погода ожидается преимущественно без осадков, днем местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. В

ночные и утренние часы в отдельных районах - слабый туман. Ночью синоптики обещают плюс 11-18 градусов, днем - плюс 23-30 градусов, а по юго-востоку - до плюс 32 градусов.