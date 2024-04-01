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Потерявшихся в Горецком районе детей нашли в 10 км от дома
Потерявшиеся в Горецком районе дети прятались в сарае за 10 км от дома, пишетБЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
14-летняя девочка и 11-летний мальчик самовольно ушли из дома вечером 31 марта. Сообщение о пропаже детей поступило в Горецкий РОВД. В оперативно-разыскных мероприятиях были задействованы волонтеры и техника.
Как уточнили в УВД Могилевского облисполкома, дети ушли из приемной семьи, по всей вероятности, сознательно. Ранее они уже уходили из дома.
В результате дети были найдены в д. Никулино Горецкого района, где проживает биологическая мать девочки. Они спрятались в сарае одного из домов. На данный момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничто не угрожает.
Фото: Могилевское областное УМЧС
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