Потерявшихся в Горецком районе детей нашли в 10 км от дома

Потерявшиеся в Горецком районе дети прятались в сарае за 10 км от дома, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.



14-летняя девочка и 11-летний мальчик самовольно ушли из дома вечером 31 марта. Сообщение о пропаже детей поступило в Горецкий РОВД. В оперативно-разыскных мероприятиях были задействованы волонтеры и техника.



Как уточнили в УВД Могилевского облисполкома, дети ушли из приемной семьи, по всей вероятности, сознательно. Ранее они уже уходили из дома.



В результате дети были найдены в д. Никулино Горецкого района, где проживает биологическая мать девочки. Они спрятались в сарае одного из домов. На данный момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничто не угрожает.



Фото: Могилевское областное УМЧС