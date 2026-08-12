Поток Персеиды, затмение и парад планет: 12 августа землян ждет редкое космическое совпадение

Краткий пересказ от ИИ

Пришло время оторваться от земных дел и посмотреть на небо. 12 августа жители Земли станут свидетелями редких астрономических явлений. Все они - в одном календарном дне.

Рассвет начался с уникального парада планет. Ночью небо озарит пик знаменитого звездопада Персеиды.

Но главным и самым ожидаемым событием остается полное солнечное затмение. В Беларуси одной из лучших точек для наблюдения в окрестностях столицы может стать Минское море.

Астрономическое шоу

Настоящее астрономическое шоу в трех актах для жителей Земли. Ранним утром, еще перед восходом Солнца, над горизонтом развернулся парад планет, выстроившихся в идеальную линию. Подобное происходит крайне редко из-за разности орбит и скоростей небесных тел. Но главное: увидеть такой парад невооруженным глазом - редчайшая удача.

Завораживающие кадры метеорного потока Персеиды. Пик летнего звездопада ожидается сегодня ночью, и в 2026 году он совпал с новолунием. Небо будет максимально темным, что позволит фиксировать до 100 метеоров в час. Повторение таких идеальных условий - без лунной засветки - прогнозируется только в 2045 году. Впрочем, центральным событием суток остается полное солнечное затмение, для континентальной Европы - первое за последние 27 лет.

Кристофер Пальма, профессор астрономии и астрофизики в университете штата Пенсильвания (США):

"Существует заблуждение, что затмения - явление крайне редкое. Они случаются, скажем, раз в 50 или 100 лет. Но это не так. Просто все они проходят в разных частях. Траектория движения Луны меняется, и она проходит через вашу местность. Так что для нас, жителей Пенсильвании, прекрасного затмения, подобного тому, что было два года назад, не будет до 2099 года. Но где-то на Земле часто происходит солнечное затмение, и вы можете отправиться туда, чтобы увидеть его. Люди совершают круизы, летают на самолетах или едут в места, которые всегда хотели посетить, просто чтобы увидеть затмение".

Именно по этому сценарию сегодня и действуют миллионы охотников за космическими чудесами со всего мира, которые массово ринулись в Европу. Главными точками притяжения астротуристов стали Исландия и Испания. Отели в Валенсии, Бильбао и Рейкьявике были забронированы на 100 % еще год назад, а цены на жилье на Пиренейском полуострове взлетели на 300-400 %.

Алексей Филиппенко, профессор астрономии Калифорнийского университета в Беркли (США):

"Испания - главная страна, которая будет наблюдать затмение, лишь небольшая часть Исландии и небольшая часть Гренландии, и погода, вероятно, будет плохой в большинстве мест".

Мануэла Диас, туристка:

"Я еду в Таррагону. У меня там есть подруга на побережье. И я собираюсь наблюдать затмение с расстояния около четырех градусов от моря. Это должно быть чудесно. Я имею в виду, увидеть все кольцо, увидеть все, я в восторге".

Полное солнечное затмение ожидается в Испании 12 августа Это будет первое полное затмение, видимое с Пиренейского полуострова за более чем столетие

Мигель Коронадо, турист:

"Я ищу место, где я мог бы наблюдать затмение недалеко от Мадрида, не выезжая далеко. Потому что, по новостям, это полное безумие, что творится на побережье".

С точки зрения экономики фиксируется беспрецедентный финансовый бум, однако для местных властей такой наплыв людей обернулся серьезной головной болью. Южная Европа сейчас в огне лесных пожаров, в Испании в некоторых районах идет эвакуация населения. На дорогах дежурят 35 тысяч полицейских. Опасаются, что наплыв туристов, приехавших посмотреть на затмение в сельские районы, спровоцирует новые пожары.

Совершенно иные, но не менее жесткие вызовы стоят перед Исландией - еще одной ключевой точкой на карте полной фазы затмения. Сюда, в район Рейкьявика и западных фьордов, хлынул поток путешественников, многократно превышающий население целых регионов страны. Из-за стопроцентной загрузки отелей и кемпингов сотни туристов разбивают стихийные лагеря в природоохранных зонах, что угрожает хрупкой арктической экосистеме.

Цены на отели в Исландии и Испании выросли вдвое в преддверии солнечного затмения Испанское правительство прогнозирует, что затмение принесет 342 млн евро дополнительных туристических доходов

Хеймир Берг, сотрудник по информации и продвижению фестиваля Снайфелльсбэр (Исландия):

"В день затмения здесь будет, вероятно, около 100 тысяч человек, и большинство из них, скорее всего, будут где-то в западной части Исландии, потому что затмение будет видно там лучше всего. Наш же фестиваль, приуроченный к затмению, соберет три-четыре тысячи человек, и они останутся на четыре-пять дней. Но непосредственно в день затмения мы ожидаем десятки тысяч человек".

Местная полиция и волонтеры работают в усиленном режиме, регулируя движение на узких загородных трассах и контролируя безопасность на смотровых площадках у скал, куда люди съезжаются в погоне за уникальными кадрами "черного солнца".

Андреа Мартин, туристка (США):

"Разница между частичным затмением на 99,9 % и полным затмением на 100 % - это совершенно разные ощущения. Это великолепно. Это потрясающе. Для этого даже нет слов. Поэтому мы решили прилететь сюда из США - в Исландию".

Ажиотаж привел к непредвиденным проблемам. Так, британцы столкнулись с жестким дефицитом защитной оптики. Специальных очков уже не достать, а они необходимы.

Тельмо Фернандес Кастро, директор планетария Мадрида (Испания):

"Чтобы смотреть на Солнце, всегда необходимо использовать надлежащую защиту, и наиболее подходящей защитой являются очки для наблюдения за затмением. Они изготовлены из специального материала с полным фильтром от излучения, которое может быть вредно для зрения".

Для миллионов людей по всему земному шару эти сутки станут событием, которое врезается в память на всю жизнь. Многие сейчас - в трепетном предвкушении грандиозного космического спектакля.

Вильхьяльмур Арнасон, мэр г. Рейкьянесбайр (Исландия):

"Солнечное затмение продлится всего полторы минуты, но вы запомните его на всю жизнь".

Самое время оторваться от земных забот, запастись специальными УФ-фильтрами и посмотреть на небо.