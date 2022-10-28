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Потребительская корзина стала дешевле - по каким позициям снизились цены в Беларуси
Стоимость потребительской корзины упала почти на 3 с половиной рубля. Такие данные привели в Федерации профсоюзов.
Специалисты проверили более двух сотен магазинов по всей стране, очередной мониторинг показал: ценник пошел вниз на основные виды овощей и некоторых фруктов. Например, морковь и яблоки стали дешевле на 15 процентов, свекла - почти на 10, а картофель - на 5 процентов.
В Беларуси регулируются цены на потребительские товары, согласно соответствующему постановлению Совмина. Накануне некоторые нормы документа были скорректированы. Так, новации отменяют регулирование на товары роскоши и специфическую продукцию, которая носит сезонный характер, например, цветы.
Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Кроме того, регламентирован порядок фасовки товаров у импортера либо в оптовом и розничном звене. В таком случае фактические расходы на фасовку - это сама упаковка, зарплата рабочих и амортизация - могут добавляться к розничной цене. Но добавляться могут только фактически понесенные расходы
Также рассмотрены подходы по переоценке продукции. Согласно изменениям, остатки товаров необходимо приводить в соответствие с документом только при новом поступлении таких же товаров. Подробные разъяснения опубликованы на сайте МАРТ.
Фото:pixabay.com
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