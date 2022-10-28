Потребительская корзина стала дешевле - по каким позициям снизились цены в Беларуси

Иван Вежновец, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Кроме того, регламентирован порядок фасовки товаров у импортера либо в оптовом и розничном звене. В таком случае фактические расходы на фасовку - это сама упаковка, зарплата рабочих и амортизация - могут добавляться к розничной цене. Но добавляться могут только фактически понесенные расходы