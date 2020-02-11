Потребительские цены в Беларуси в январе выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Национальный статкомитет. По данным Белстата, цены на продовольственные товары за январь выросли на 1,1%, на непродовольственные - на 0,7%. В 2020 году Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%. В 2019-м она составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%.



