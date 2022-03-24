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Потребительский рынок - под надзором парламентариев
Цены на социально значимые товары продолжают мониторить парламентарии. Работают в тесной связке с профсоюзами. Контроль почти ежедневный, проверяют крупные городские и мелкие сельские магазины по всей стране. В списке два десятка позиций. Вниманием парламентариев охвачены и аптеки, в списке полсотни наименований наиболее востребованных медикаментов. Подробности - у Алины Лаппо.
Контрольная закупка парламентариев сегодня началась с магазина "Родны кут" в Минском районе. В руках список не покупок, а цен на социально значимые товары. В перечне 20 позиций (от соли до молочки), по каждой работают отдельно - сравнивают динамику. Считать мониторинговой группе приходится много. И реагировать, если того требует ситуация.
Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, цены растут, и ничего удивительно в этом нет, потому что все-таки есть определенные процессы, которые заставляют эти цены расти. Явное увеличение идет на овощи, держится в нужных рамках цена на детское питание. Ассортимент в этом магазине широко представлен.Богатый выбор и за счет сформированных стабилизационных фондов. Капуста, картофель, морковь и лук. Закрома загружены, для того чтобы на полках наших магазинов всегда было все необходимое и осенью, и весной.
Ирина Курилович, начальник минского подразделения Облторга:
Овощную продукцию мы берем из стабфондов, которая хранится у нас в Заславле, и по договору хранения у фермеров, ее всегда в достаточном количестве имеется до нового урожая. У нас всего достаточно в магазине, работаем со всеми поставщиками, проблем ни с каким товаром нет.
Народный мониторинг в повестке профсоюзов
Перечень товаров достойный, многие позиции с акционными ценниками, это отмечают и профсоюзы. Они тоже держат руку на пульсе, чтобы не было ажиотажа или дефицита.
Александр Мякинник, председатель Минского районного объединения организаций профсоюзов:
Чтобы видеть всю потребительскую корзину, парламентарии обязательно заходят в аптеки, проверяют полсотни наименований медикаментов, наиболее востребованных у людей. Антибиотики, обезболивающие, сердечные-сосудистые и витаминные комплексы. Все препараты остаются доступными для потребителей - вот основной вывод после сегодняшнего мониторинга.
Валентина Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мониторинги показывают: аптеки стремятся предоставлять скидки и предлагают клиентам выгодные дисконтные программы. Потребителей же призывают выбирать свои лекарства. Зачастую они дешевле зарубежных и при этом, специалисты заверяют, ничем не уступают по качеству.
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