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Побывать на "Балу новогодних желаний" можно у Ратуши
"Бал новогодних желаний" - в вальсе около минской Ратуши. Настоящее театрализованное шоу каждый день в 5 и 8 часов вечера в праздничной программе Минска. Музыкальное действие происходит под открытым небом на необычной сцене. Она же интерактивная елка. Правда, вместо новогодних игрушек мощные световые прожекторы. Цветное сопровождение программы дарит невероятную волшебную атмосферу и переносит в мир новогодней сказки.
Хранитель новогодних тайн Ратуши расскажет, как раньше горожане встречали Новый год и Рождество. По легенде, одна из таких традиций - бал, когда все жители надевали маскарадные костюмы и собирались около елки. Кстати, Верхний город также включили в интерактивную карту с новогодним квестом. В этом году в Минске разработали своеобразную подсказку для горожан и гостей.
Для удобства туристов в столице запустили и дополнительные автобусы - праздничные зкспрессы, которые едут по маршруту интерактивной карты.
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