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Поучаствовать в церемонии открытия II Европейских игр сможет любой профессиональный танцор

Окончательный состав танцоров, которые будут задействованы в шоу, еще не утвержден. Хореографическое состязание продолжится и завтра. Потенциальными претендентами на участие в церемонии открытия II Европейских игр станут областные коллективы.

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