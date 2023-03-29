Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, аварии и заносы на дорогах - в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности

Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи, аварии и заносы на дорогах. Второй день в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за снегопада и ветра. В Минске введен план "Погода". Уборкой снега занимаются коммунальные службы.

Накануне произошло немало аварий, многие автомобили оказались в кювете. В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.