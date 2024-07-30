Поваленные деревья, поврежденные авто, кровли зданий и линии электропередачи. Как в Беларуси ликвидируют последствия непогоды

В Беларуси оперативно ликвидируют последствия непогоды. Из-за грозового фронта и ветра с порывами до 26 метров в секунду в стране пострадали населенные пункты. Параллельно специалисты восстанавливают районы, пострадавшие от урагана в середине июля. Подробности у Сергея Ладысева.

Последствия непогоды

Аномальная жара, ураганы, горе. Так можно коротко описать это лето. Не успели оправиться регионы от прошлой стихии, как с воскресенья пришла новая. По последним данным МЧС, из-за сильных порывов ветра и грозовых фронтов в семи районах республики пострадали 8 населенных пунктов. По всей стране было повалено более 300 деревьев. Больше всего пострадали районы в Гродненской, Могилевской и Минской областях.

Во многих районах Беларуси были повреждены кровли зданий. В некоторых местах упавшие деревья повредили автомобили и линии электропередачи. Все это из-за циклона, который пришел к нам с севера.

Начал он еще с воскресенья и продлится до конца сегодняшнего дня. Работники МЧС за сутки ликвидировали большую часть последствий от непогоды, но продолжают работы по оказанию всей необходимой помощи населению.

Работники МЧС выезжали более 300 раз, проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев, расчистке дорог, ликвидации каких-то аварийных конструкций. Также предоставлялись мобильные дизель-генераторы для бесперебойной работы объектов сельского хозяйства, оказывалась помощь населению по откачке воды. Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси

Всего за сутки почти в 2000 населенных пунктов было повреждено электроснабжение. Без света остались более 6000 трансформаторных подстанций, 101 ферма и 24 котельные. Больше всего досталось Минскому, Дзержинскому и Мозырскому районам. Работы по восстановлению линий электропередачи продолжаются.