Повалены деревья, нарушено электроснабжение - в Беларуси устраняют последствия непогоды

Последствия непогоды устраняют в Беларуси. 1 июля ветер порывами до 24 метров в секунду повалил деревья. Одно упало на авто в Копыльском районе. Больше всего от стихии пострадали Витебская и Минская области. Электроснабжение за прошедшие сутки было нарушено почти в 800 населенных пунктах. Повреждены кровли 23 жилых домов, двух производственных, одного сельхозздания.