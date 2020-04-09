Поведение - за гранью разумного. Видео в Сети - студенты БНТУ сбегают из окон общежития

Очень важно понять, как много сейчас зависит от каждого. Самоизоляция - не пустое слово, а способ уберечь тех, кто потенциально может заразиться. Но, к сожалению, понимают это далеко не все. Вот такое видео сегодня попало в Сеть. Студенты БНТУ сбегают из окон общежития. Такое поведение - за гранью разумного.