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Повреждено 26 автомобилей, зафиксировано 165 случаев падения деревьев - МЧС о последствиях сильного ветра в Беларуси
В результате прохождения сильного ветра порывами до 25 м/с по Беларуси в стране зафиксировано 165 случаев падения деревьев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Наибольшее количество случаев с поваленными деревьями произошло в Гродненской области - 42. В Брестской области зафиксировано 8 случаев, в Витебской - 16, в Гомельской - 4, в Могилевской -16, в Минской - 39. В Минске известно о 40 подобных происшествиях.
В результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей. Никто не пострадал. Сотрудники МЧС и представители других организаций проводят работы по устранению последствий непогоды.
По сообщениям Минэнерго, некоторые населенные пункты в Беларуси все еще остаются без электроснабжения, однако аварийные бригады активно работают над восстановлением подачи электричества.
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