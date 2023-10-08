Повреждено 26 автомобилей, зафиксировано 165 случаев падения деревьев - МЧС о последствиях сильного ветра в Беларуси

В результате прохождения сильного ветра порывами до 25 м/с по Беларуси в стране зафиксировано 165 случаев падения деревьев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Наибольшее количество случаев с поваленными деревьями произошло в Гродненской области - 42. В Брестской области зафиксировано 8 случаев, в Витебской - 16, в Гомельской - 4, в Могилевской -16, в Минской - 39. В Минске известно о 40 подобных происшествиях.

В результате падения деревьев повреждены 26 автомобилей. Никто не пострадал. Сотрудники МЧС и представители других организаций проводят работы по устранению последствий непогоды.