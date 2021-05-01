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Повышать зарплаты в Беларуси будут по-новому
Важное изменение. С этого месяца повышать оплату труда в госорганизациях Беларуси будут по-новому. Если раньше зарплата была строго завязана на производительности труда, то теперь подходы более гибкие! Во-первых, руководителям позволили менять уровень зарплат в пределах общего размера оплаты труда, который установлен локальными правовыми актами. Это позволит единовременно пересмотреть тарифный оклад работников и совершенствовать структуру зарплат, но при условии сохранения общего зарплатного бюджета! Помимо этого, стало возможным повысить зарплату в обособленном подразделении организации, если там наблюдается рост производительности труда, даже если в целом организация не может похвастаться такими успехами.
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