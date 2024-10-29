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Повышение БПМ, большие выходные. Что еще ждет белорусов в ноябре?
Ноябрь в Беларуси традиционно встречаем целым списком изменений.
Начнем с бюджета прожиточного минимума. Его новое значение - 437 рублей 80 копеек. Это уже четвертое повышение с начала 2024 года.
Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Например, возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому от 75 до 79 лет, ежемесячно доплатят 82 рубля. А для группы 80+ размер надбавки составит 164 рубля 15 копеек. Это с учетом надбавки на уход.
Также вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - уже 14.
И в завершение, пожалуй, о самом приятном, что принес ноябрь. Большие выходные. Хорошая возможность отдохнуть сразу 4 дня - с 7-го (четверг) по 10-е (воскресенье). Правда, придется отработать в субботу, 16 ноября. Но об этом подумаем позже.
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