Повышение БПМ, большие выходные. Что еще ждет белорусов в ноябре?

Ноябрь в Беларуси традиционно встречаем целым списком изменений.

Начнем с бюджета прожиточного минимума. Его новое значение - 437 рублей 80 копеек. Это уже четвертое повышение с начала 2024 года.

Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Например, возрастные надбавки к пенсиям. Тем, кому от 75 до 79 лет, ежемесячно доплатят 82 рубля. А для группы 80+ размер надбавки составит 164 рубля 15 копеек. Это с учетом надбавки на уход.

Также вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - уже 14.