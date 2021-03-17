Повышение эффективности экономики и равномерное развитие регионов - это приоритеты предстоящего пятилетия. Причем не только для больших городов, но и отдаленных райцентров. Передовые производства должны стать флагманами в создании новых рабочих мест и в достойной оплате труда. Так, в Круглом создано предприятие по переработке вторичных ресурсов - тары и PET-упаковок. За год это свыше 4 тысяч тонн. Продукция поставляется на экспорт. Развивает собственную торговую сеть предприятие по производству кондитерских изделий, сделав при этом акцент на усилении социальных гарантий для своих работников.

