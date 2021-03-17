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Повышение эффективности экономики и равномерное развитие регионов
Повышение эффективности экономики и равномерное развитие регионов - это приоритеты предстоящего пятилетия. Причем не только для больших городов, но и отдаленных райцентров. Передовые производства должны стать флагманами в создании новых рабочих мест и в достойной оплате труда. Так, в Круглом создано предприятие по переработке вторичных ресурсов - тары и PET-упаковок. За год это свыше 4 тысяч тонн. Продукция поставляется на экспорт. Развивает собственную торговую сеть предприятие по производству кондитерских изделий, сделав при этом акцент на усилении социальных гарантий для своих работников.
Помощник Президента Леонид Мартынюк пообщался сегодня и с жителями Круглянского района во время выездного приема граждан. В лидерах оказались жилищно-бытовые вопросы, прозвучали и предложения. Так, один из обратившихся выступил с просьбой вернуть статус "участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС".
По всем обращениям даны разъяснения, некоторые взяты на контроль. Тем, кто не смог прийти на прием, ответы даны по телефону.
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