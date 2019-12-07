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Повышение энергоэффективности жилых домов по новым правилам
Еще одна насущная проблема - энергоэффективность жилых домов. Речь об утеплении жилья для комфорта и экономии. Завтра в силу вступает указ Президента, согласно которому капремонт можно совместить с утеплением дома. При этом половину расходов на такую модернизацию возьмет на себя государство. Как нам сообщили в Министерстве ЖКХ, принимать решение о необходимости работ будут исключительно собственники.
Документ касается прежде всего домов, построенных до середины 90-х (это 80 % всего жилого фонда). Там есть необходимо утеплять фасады, менять окна, двери, радиаторы и внедрять системы автоматического регулирования. К слову, к 2021 году до половины жилых домов в Беларуси будут строиться с учетом всех последних требований по энергоэффективности.
Возмещать понесенные затраты владельцы квартир будут только после завершения всех работ в течение 10 лет ежемесячно равными долями. Малообеспеченным белорусам этот срок могут продлить до 15 лет.
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