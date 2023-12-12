Повышение качества белорусской продукции и сервисное обслуживание обсудили в КГК

По итогам заседания коллегиально определены направления дальнейшей работы министерств и подведомственных предприятий по повышению качества производимой продукции, ее своевременному сервисному обслуживанию как внутри Беларуси, так и за рубежом, устранению выявленных КГК недостатков. Принятое решение позволит отечественным производителям комплексно решать вопросы улучшения качества, повышения конкурентоспособности нашей продукции, а также укреплению своих позиций во всех регионах продаж.

Александр Михалкович, замначальника главного управления КГК Беларуси