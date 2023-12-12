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Повышение качества белорусской продукции и сервисное обслуживание обсудили в КГК
Вопросы повышения качества белорусской продукции и ее сервисного обслуживания обсуждали сегодня в Комитете госконтроля на заседании коллегии. 2024-й в Беларуси объявлен Годом качества, поэтому задача ведомства - выявить и устранить проблемные моменты в работе министерств и подведомственных предприятий, чтобы продукция, созданная в Беларуси, всегда держала марку качества, повышая престиж страны.
По итогам заседания коллегиально определены направления дальнейшей работы министерств и подведомственных предприятий по повышению качества производимой продукции, ее своевременному сервисному обслуживанию как внутри Беларуси, так и за рубежом, устранению выявленных КГК недостатков. Принятое решение позволит отечественным производителям комплексно решать вопросы улучшения качества, повышения конкурентоспособности нашей продукции, а также укреплению своих позиций во всех регионах продаж.
Особое внимание Комитет госконтроля уделил вопросам сервисного обслуживания белорусской техники как на внешних рынках, так и внутри страны. Выработан комплекс мероприятий по повышению качества продукции. К примеру, электронный паспорт позволит фиксировать техническую информацию о товаре на протяжении всего "жизненного цикла": от конвейера до сервисного обслуживания.
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