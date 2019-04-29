Повышение качества жизни людей обсудили представители Совета Республики и Совета Европы

Повышение качества жизни людей через эффективное управление на местах обсудили представители Совета Республики и Совета Европы. Состоялось заседание по взаимодействию органов местного самоуправления. Во время визита разработают дорожную карту. Она предусматривает совершенствование законодательства в данной сфере, что позволит решать все вопросы более оперативно. В частности, это касается таких важных тем, как создание рабочих мест, улучшение делового климата, повышение качества медуслуг и образования.