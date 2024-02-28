Повышение обороноспособности в условиях эскалации угроз: как белорусские военные решают новые задачи от Главнокомандующего

На Западе все чаще говорят о возможном вмешательстве контингентов стран НАТО в конфликт на Украине. Подобные заявления сами по себе выступают катализатором напряженности. Причем относиться к таким словам следует более чем внимательно. Ведь когда-то в альянсе не допускали даже мысли о поставках Киеву тяжелых вооружений, самолетов и дальнобойных ракет. Затем сработало окно Овертона, которое может открыться в худшую для планеты сторону и в ситуации с войсками Североатлантического блока в "незалежнай".

Минск уже сегодня предпринимает шаги, направленные на повышение обороноспособности в условиях эскалации угроз. Всем силовым ведомствам были поставлены четкие задачи. Как их решают военные, вы узнаете в проекте "Диспозиция".

На недавнем совещании с силовиками Президент Беларуси Александр Лукашенко дал армии ряд конкретных поручений. Каждое из них четко коррелирует с вызовами стране, военно-политической ситуацией вокруг республики и новыми трендами в искусстве обороны. Аналитики уже разложили тезисы и установки Главнокомандующего по полочкам, журналисты провели по теме передачи и ток-шоу, а Генштаб мобилизовал ученых и оборонщиков для радикального сокращения дистанции между предприятиями военпрома и войсками.





Сегодня Вооруженным силам поставлено несколько задач, в том числе развитие контрбатарейной борьбы. Она непосредственно связана с развитием радиолокационных средств и звуковых средств обнаружения батарей противника. Это является одной из самых наукоемких областей ГВПК. Также мы говорили сегодня о развитии беспилотных летательных аппаратов. Это также является определенной новацией, так как сегодня новые способы применения БПЛА мы наблюдаем, уже говорим об использовании их роями, использовании ИИ. Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси по научной работе

Беспилотников, как известно, много на поле боя не бывает. Операторов-дронов - тоже. И здесь, как дал понять глава государства, есть над чем поработать. Командир мотострелкового взвода Владислав Науменко указание понял верно. Без воздушного робота теперь почти ни шагу. Подобная схема интегрируется практически во все подразделения армии. Насыщение линейного уровня войск воздушными аппаратами - процесс, набирающий обороты.

"Отделение будет работать удаленно от меня. Я, как командир взвода, буду находиться на КНП взвода, на удалении 1,5 км от переднего рубежа. Буду вести наблюдение, квадрокоптером корректировать огонь, направлять пехоту", - рассказал Владислав Науменко.





Как было отмечено на совещании, 2024-й в Вооруженных Силах - год полевой выучки. Боевой подготовке воинских частей и подразделений уделяется приоритетное внимание. И пусть там кто-то критикует Беларусь за контакты с ЧВК "Вагнер", мы за счет сотрудничества с россиянами планку мастерства бойцов подняли до невиданных невоюющими странами высот. А ведь от каждой мелочи, как оказалось, зависит успех и жизнь солдата. Даже от того, как перемещаться вдали от линии боевого соприкосновения. Акцент в войсках в настоящее время делают на тактические приемы, автономность действий, сокращение потерь, работу в укрепрайонах.

"Сейчас мы отрабатывали нарезку углов, это стрельба из укрытия. Работали в двойках: один прикрывает, другой перемещается. Нарезаем углы, смотрим: пустой угол или с противником", - рассказал военнослужащий сил специальных операций.

Никто не снимает с повестки дня и террористическую угрозу. Диверсантов разных калибров мы уже видели. Хуже всего, что аппетиты у тех, кто стремится подорвать стабильность Беларуси, растут. А потому самый пристальный взгляд падает на важные объекты инфраструктуры. Охраняют их и от ударов с воздуха. Кроме подразделений РЭБ, это задача зенитных ракетных войск. На страже атомной электростанции - расчеты ЗРК "Тор". Каждый день они совершенствуют алгоритмы защиты от различного противника: будь то беспилотник или ракеты.

Отработали перевод в готовность - то есть запуск машины от ГТА (газотурбинного агрегата) - произвели поиск воздушной цели с последующим докладом. В норматив укладываемся всегда, иногда даже на минуту-полторы получается быстрее перевестись. Обстановка непростая, и это надо понимать. Поэтому при выполнении задач боевых дежурств все должно быть четко, строго. Начальник дежурного боевого расчета