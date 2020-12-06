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Повышение роли местного самоуправления позволит ускорить развитие регионов

Подробности в "Главном эфире"

О принятии решений, децентрализации и связи с республиканскими органами, а также об обращении граждан и доступности чиновников для людей - об этом и не только расскажем сегодня в 9 вечера в

"Главном эфире"

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