Повышение зарплат и новая программа пенсионных накоплений - статус социального государства непоколебим

Сегодня правительство в Овальном зале парламента обозначило принципиальные задачи социального развития во всех сферах и подытожило достигнутое. В целом все пенсии, пособия и зарплаты в бюджетной сфере выплачиваются своевременно и в полном объеме. Это касается и здравоохранения, и соцподдержки, и образования. Но целый ряд вопросов требует пристального внимания правительства, особенно в непростой геополитической обстановке.

О самых важных аспектах развития этой сферы расскажет Алина Лаппо.

Отчет правительства: социальная сфера

Сегодня в Овальном зале звучали самые народные темы, волнующие людей. Это зарплаты, пенсии и пособия – в общем, весь спектр социальной сферы. Это направление в Совмине курирует вице-премьер Игорь Петришенко. Конечно, от депутатов было много вопросов, оно и понятно, ведь соцнаправленность - это один из главных ориентиров Беларуси. И от этого крена не отступаем, даже когда непросто.

Как бы сложно ни было, и как бы ни нарастали санкционные ограничения извне, статус социального государства остается непоколебимым. Не допустить падения доходов и других гарантий - задача номер один, на этом и будем стоять. В этом году расходы бюджета на соцсферу запланированы в объеме порядка 23 миллиардов рублей, а вместе со средствами фонда соцзащиты населения они превысят 42 миллиарда. А это четверть ВВП!





В полной мере все те задачи, которые поставлены, все социальные обязательства со стороны государства, которые прописаны в Конституции, они в полной мере реализуются. Это в первую очередь выплата заработной платы своевременная идет, определенные элементы, связанные с повышением, чтобы компенсировать тот определенный рост цен, инфляционные процессы, которые есть. Выполнение обязательств в плане социальных пособий, в плане выплаты пенсий для наших людей, которые добросовестно трудились на благо страны, вопросы эффективного функционирования системы здравоохранения, оказание бесплатной квалифицированной медицинской помощи вне зависимости от места проживания. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Очередное повышение зарплат бюджетникам правительство планирует рассмотреть не позднее сентября. С весны в стране с опережающим графиком повышают базовую ставку оплаты труда. Это обеспечило рост зарплат на 15 %. Но это не предел! Самая масштабная задача - пенсионные выплаты (их, к слову, получает каждый четвертый житель в нашей стране).

На пенсионные выплаты в 2022 году будет направлено более Br16 млрд, или около 9 % ВВП. В целях поддержания реального уровня доходов пенсионеров с 1 марта проведен перерасчет трудовых пенсий. Они увеличены на 7 %. Средняя пенсия по возрасту неработающего пенсионера сегодня составляет Br583, или около 40 % от заработной платы по стране. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

И. Петришенко: Вопрос повышения пенсионного возраста в правительстве не стоит

Вице-премьер прокомментировал и резонансные обсуждения в обществе. Так, увеличение возраста выхода на пенсию в Совмине даже не обсуждается!

С 1 октября заработает новая программа пенсионных накоплений "3+3"

Впрочем, в Овальном зале сегодня призвали готовиться и к предстоящей пенсии. Уже с 1 октября заработает новый механизм накоплений с финансовой поддержкой государства - так называемая программа "3+3". Это возможность накопить дополнительный доход к заслуженному отдыху.

Важно отметить, что ее реализация не увеличит финансовую нагрузку на работодателей. Каждый застрахованный в этой программе получит софинансирование своей будущей накопленной пенсии от государства, а экономика - дополнительный инвестиционный ресурс, что крайне важно в складывающихся условиях. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

В Беларуси увеличено количество бюджетных мест в медуниверситеты и медколледжи

В целом Игорь Петришенко к отчету подошел основательно, буквально по полочкам разложил все - от спорта и медиа до образования и медицины. Зашла речь и про кадры: мол, как в правительстве собираются решать вопрос с дефицитом медиков? Ведь вакансий сегодня куда больше, чем желающих работать. Так, с нынешнего учебного года увеличен план приема в медуниверситет на 160 мест, а в колледжи - на все 300. Вырастет и набор на бесплатную форму обучения. Отметил большие надежды, в том числе на целевую подготовку. Расширят меры соцподдержки специалистов на местах в первую очередь за счет предоставления жилья.





Система здравоохранения: доступность, модернизация, кадры

Интерес у депутатов и к вакцине от COVID. Ведь от них люди ждут ответа: когда появится своя, белорусская? Вице-премьер заверил: проект производства на завершающей стадии. И, конечно, дали оценку и наметили ориентиры развития системы здравоохранения в целом. Среди основных постулатов - поэтапное повышение в отрасли уровня зарплаты, доступная специализированная медпомощь в регионах и развитие фармацевтической промышленности с акцентом на импортозамещение.

На сегодняшний год запланировано 8,4 млрд рублей - это больше 4,5 % от ВВП для развития сферы здравоохранения. Все мы видим, как у нас обновляется материально техническая база, создаются центры для повышения качества и доступности услуг. Очень важно приблизить медпомощь, которая оказывается для сельской местности, с теми же услугами, что оказываются и городах.

Беларусь всегда подходила осмотрительно к участию в Болонском процессе

Пакет социальных вопросов не без образования. Говоря о том, что многие западные университеты приостановили партнерское сотрудничество с нашими вузами, и о недавних заявлениях об исключении Беларуси из Болонского процесса, вице-премьер сразу заверил: проблемы в этом нет! Международная образовательная интеграция продолжится, Беларусь будет изучать и перенимать лучшее из опыта других стран.

С 2023 года подать заявку на место в детском саду можно будет онлайн

Еще одно новшество, которое анонсировали в Овальном зале, - занять место в детском саду для ребенка можно будет онлайн. Механизм заработает в следующем году, родители также смогут отслеживать продвижение очереди и при необходимости указать индивидуальные потребности.

Отчет правительства: социальная сфера